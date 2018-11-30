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Учёные напечатали на 3D-принтере репродукции картин

Наука

Разработанный метод позволяет с высокой точностью печатать репродукции картин

Массачусетс, США, 30 ноября 2018, 11:26 — REGNUM  Учёные из США разработали метод, который позволяет с высокой точностью печатать на 3D-принтере репродукции картин. Об этом сообщается на сайте Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института.

Разработанный учёными метод основан на печати множества слоёв разными по цвету чернилами. Благодаря этому можно получить максимально близкий к оригиналу цвет для каждого фрагмента картины.

Отмечается, что получившиеся репродукции картин с высокой точностью воспроизводят цвета оригинала.

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