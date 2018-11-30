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Ученые впервые создали искусственный аналог плаценты

Наука

Биологи надеются, что с помощью мини-плаценты они смогут раскрыть секреты бесплодия

Лондон, 30 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  Группа биологов из Великобритании впервые вырастили мини-аналог плаценты с помощью стволовых клеток, пишет Nature.

По словам ученых, это поможет более тщательно изучить работу органа, который состоит из двух типов клеток — синцитиотрофобластов и цитотрофобластов. Первые создают барьер, который разделяет сосуды ребенка и организм матери, вторые — обеспечивают обмен веществ между организмами.

Биологов давно интересует вопрос, как формируются обе группы клеток и как нарушения в их работе влияет на осложнения при беременности и гибелью зародыша еще до его прикрепления к стенке матки.

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Для этого они с помощью различных гормонов и сигнальных молекул воздействовали на стволовые клетки из «ворсинок» в плаценте, чтобы они превратились в небольшую копию этого органа.

Ученые надеются, что с помощью мини-плаценты они не только смогут раскрыть секреты бесплодия, но и выяснить, почему некоторые редкие патогены, например вирус Зика, могут проникать через нее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Голландии впервые получили эмбрионы из стволовых клеток без участия яйцеклетки и сперматозоида. Они провели эксперимент на мышах и получили внутреннюю оболочку эмбриона из эмбриональных стволовых клеток, а плаценту — из трофобласта.

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Научные исследования
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