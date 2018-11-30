Россия успешно вывела на орбиту три военных спутника

п.г.т. Плесецк, Архангельская область, , 09:00 — REGNUM Стартовавшая с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) ракета-носитель «Рокот» успешно вывела на орбиту три военных спутника Министерства обороны РФ, об этом 30 ноября сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Отмечается, что ракета-носитель стартовала с космодрома в 05:27 мск, спустя шесть минут разгонный блок «Бриз-КМ» с тремя спутниками отделился от второй ступени ракеты-носителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с космодрома «Плесецк» успешно стартовала ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B на борту.

Читайте также: С космодрома «Плесецк» стартовала ракета с тремя военными спутниками