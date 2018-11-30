В Таджикистане обсудили 200-летний опыт российского востоковедения

Худжанд, Таджикистан, , 07:31 — REGNUM Международная научная конференция «Вклад российской науки в изучение уникального историко-культурного и природного богатства Таджикистана», посвященная 200-летию российского востоковедения, прошла в Худжанде. Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского государственного университета (ОГУ).

Организаторами мероприятия выступили Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова, а также Российский центр науки и культуры в Худжанде и некоммерческая организация «Содружество народов Евразии».

Выступивший на конференции директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин отметил, что в 2018 году в России и за рубежом целой серией мероприятий отмечается 200-летний юбилей российского востоковедения. Его история как самостоятельной отрасли науки восходит к открытому в ноябре 1818 года Азиатскому музею Императорской академии наук — первому в России специализированному учреждению в сфере ориенталистики. Совместная работа учёных продолжилась в советский период и на современном этапе.

«Развитие существующих наработок, фундаментальных исследований по многим направлениям, поддержание научных компетенций, подготовка и восполнение узкоспециализированных кадров невозможны без международной кооперации. Например, учреждения Академии наук Республики Таджикистан активно взаимодействуют с 77 различными научными организациями РФ», — сказал Амелин.

В рамках пленарного заседания и двух секций около 70 ученых из Таджикистана и России рассмотрели вклад российских и советских исследователей в изучение Таджикистана и популяризацию в мире его духовного наследия. Они констатировали, что сохранение и углубление сотрудничества между таджикскими и российскими учеными объективно необходимо для повышения результативности научной деятельности, увеличения ее вклада в развитие национальных экономик, полного, всестороннего использования их ресурсного потенциала.

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