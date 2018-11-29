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НАСА: через 10 лет люди будут постоянно присутствовать на Луне

Наука

Космическая станция НАСА Gateway будет размещена на лунной орбите

НАСА: через 10 лет люди будут постоянно присутствовать на Луне
Луна

Вашингтон, 29 ноября 2018, 22:21 — REGNUM  Люди смогут постоянно присутствовать на Луне примерно через десять лет, заявил 29 ноября директор аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн в интервью изданию Hill.

По словам главы НАСА, основанием для таких заявлений можно считать начавшееся строительство космической станции Gateway, которую планируется разместить на лунной орбите.

Брайденстайн уточнил, что эта станция может выполнять роль многоразового пилотируемого модуля, с которого многоразовые посадочные устройства совершают полеты на Луну.

«Мы можем достичь этого приблизительно в десятилетний срок», — сказал Джим Брайденстайн.

При этом он добавил, что «новая окололунная станция будет международной», но это взаимодействие не должно превращаться в зависимость одних партнеров от других.

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