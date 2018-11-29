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Китайское правительство запретило опыты генной модификации человека

Наука

Модификация генов человеческих эмбрионов названа «чрезвычайно отвратительными» опытами

Китайское правительство запретило опыты генной модификации человека
Иллюстрация: Mamaikroha.ru
Эмбрион

Пекин, 29 ноября 2018, 21:13 — REGNUM  Министерство здравоохранения Китайской народной Республики запретило проведение экспериментов с изменением генов человека, сообщает 29 ноября информагентство «Синьхуа» со ссылкой на замглавы минздрава КНР Ху Наньпина.

В частности, Ху Наньпин заявил, что подобные опыты «чрезвычайно отвратительны» и нарушают врачебную этику. «Модификация генов человеческих эмбрионов полностью запрещена в Китае», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй сообщил журналистам о создании первых в мире людей с измененными генами, в частности двух девочек-близнецов. После разразившегося по этому поводу скандала Хэ Цзянькуй заявил, что остановил исследования в области генной инженерии человека.

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Генетика
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