Чудовище или вулкан: на дне мирового океана учёные услышали странный гул

Москва, , 14:16 — REGNUM Учёные выясняют источник аномального гула, который сейсмографы зафиксировали на дне мирового океана 11 ноября 2018 года. Отмечается, что сейсмические волны начались примерно в 15 милях от берегов французского острова Майотты. Также странный гул зафиксировали датчики в Африке, в частности в Замбии, Кении и Эфиопии. Он распространился почти на расстояние 11 тыс. миль и дошёл до Чили, Новой Зеландии, Канады и даже Гавайев. Об этом сообщает издание National Geographic.

«Я раньше не видел ничего подобного», — заявил сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем, специализирующийся на аномальных землетрясениях.

Что же это было: удар метеорита, извержение подводного вулкана или древнее морское чудовище, поднимающееся из глубины? Специалисты отметили аномальный характер зафиксированного явления: волны были низкочастотными и монохроматическими. Как правило, подобные колебания являются отголосками чрезвычайно мощных землетрясений, однако подобных явлений в последнее время замечено не было.

Предварительный анализ полученных сейсмографами данных показал, что причиной такого явления могла быть вулканическая активность. Учёные полагают, что она связана с движениями магмы под Индийским океаном.