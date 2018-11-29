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Чудовище или вулкан: на дне мирового океана учёные услышали странный гул

Наука

Пока выяснить источник и причины необычного явления не удалось

Чудовище или вулкан: на дне мирового океана учёные услышали странный гул
PublicDomainPictures
Под водой

Москва, 29 ноября 2018, 14:16 — REGNUM  Учёные выясняют источник аномального гула, который сейсмографы зафиксировали на дне мирового океана 11 ноября 2018 года. Отмечается, что сейсмические волны начались примерно в 15 милях от берегов французского острова Майотты. Также странный гул зафиксировали датчики в Африке, в частности в Замбии, Кении и Эфиопии. Он распространился почти на расстояние 11 тыс. миль и дошёл до Чили, Новой Зеландии, Канады и даже Гавайев. Об этом сообщает издание National Geographic.

«Я раньше не видел ничего подобного», — заявил сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем, специализирующийся на аномальных землетрясениях.

Что же это было: удар метеорита, извержение подводного вулкана или древнее морское чудовище, поднимающееся из глубины? Специалисты отметили аномальный характер зафиксированного явления: волны были низкочастотными и монохроматическими. Как правило, подобные колебания являются отголосками чрезвычайно мощных землетрясений, однако подобных явлений в последнее время замечено не было.

Предварительный анализ полученных сейсмографами данных показал, что причиной такого явления могла быть вулканическая активность. Учёные полагают, что она связана с движениями магмы под Индийским океаном.

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Научные исследования
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