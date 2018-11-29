Запуск ракеты Falcon 9 с 64 спутниками отложен до 2 декабря

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX с 64 спутниками на борту отложен до 2 декабря. Об этом 29 ноября сообщается на странице компании в Twitter.

Ракета должна была вывести на орбиту 64 микроспутника, которые принадлежат компаниям и правительственным структурам 17 стран. Запуск был запланирован на 29 ноября на 21:30 (мск).

Отмечается, что старт был отложен из-за того, что в зоне пуска наблюдается «аномально сильный ветер на больших высотах».

Среди стран, которым принадлежат спутники, присутствуют Австралия, Бразилия, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Казахстан, Канада, США и Южная Корея. Ранее старт уже переносился, он был намечен на 19 ноября.

Читайте также: В SpaceX отказались от модификации второй ступени ракеты Falcon 9