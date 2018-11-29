Четверг, 29 Ноября 2018 года
15:08:20 МСК

Запуск ракеты Falcon 9 с 64 спутниками отложен до 2 декабря

Наука

Старт был отложен из-за того, что в зоне пуска наблюдается «аномально сильный ветер на больших высотах»

Вашингтон, 29 ноября 2018, 13:36 — REGNUM  Запуск ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX с 64 спутниками на борту отложен до 2 декабря. Об этом 29 ноября сообщается на странице компании в Twitter.

Ракета должна была вывести на орбиту 64 микроспутника, которые принадлежат компаниям и правительственным структурам 17 стран. Запуск был запланирован на 29 ноября на 21:30 (мск).

Отмечается, что старт был отложен из-за того, что в зоне пуска наблюдается «аномально сильный ветер на больших высотах».

Среди стран, которым принадлежат спутники, присутствуют Австралия, Бразилия, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Казахстан, Канада, США и Южная Корея. Ранее старт уже переносился, он был намечен на 19 ноября.

Читайте также: В SpaceX отказались от модификации второй ступени ракеты Falcon 9

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить