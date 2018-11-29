Профессор из Казани объяснил, как снегири делают ягодные «консервы»

Казань, , 13:03 — REGNUM Прилетая на зимовье в Казань, снегири объедают рябину и одновременно создают своеобразные «консервы» ягод на весну, заявил председатель Казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор, доктор биологических наук Ильгизар Рахимов. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.

«Снегири, когда объедают рябину, выклевывают из ягод семена, разминают добычу клювом, но большая часть мякоти ягод падает на землю. Как правило, под кустами рябины на снегу эти ягодные ошметки всегда бывают хорошо заметны», — рассказал учёный.

По его словам, в таком поведении снегирей можно было бы разглядеть их некую «безалаберность». Однако поведение птиц объясняется другим: склёвывая рябину, они как бы консервируют её под снегом, чтобы вернуться к этим запасам весной.

«Обычно когда к весне уже никаких ягод не остается, подтаявшие сугробы обнажают те самые «консервы». По сути дела, за счет этих вроде бы разбросанных ягод, снегири находят себе пропитание», — объяснил Рахимов.

Отмечается, что ежегодно в Казани прилетают 2−3 тысячи снегирей. Птицы появляются, как правило, с наступлением первых холодов и снега, а к Новому году численность значительно сокращается: в этот период они улетают чуть южнее, в Ульяновск, например, подъедая ягоды на новом месте. После этого снегири опять начинают мигрировать севернее к своим исконным местам гнездования.

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