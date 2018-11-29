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Учёные нашли пчёл с двумя отцами и без матери

Наука

У 10 из 11 особей сочетались женские и мужские внешние признаки и генотип

Сидней, Австралия, 29 ноября 2018, 12:34 — REGNUM  Учёные из Австралии обнаружили колонию пчёл, в которой у нескольких особей оказалось по два отца и одна мать, а у одной особи — только двое отцов. Об этом сообщается в журнале Biology Letters.

Энтомологи обнаружили в одной из колоний 11 пчёл с вероятным гинандроморфизмом. Выяснилось, что у 10 из 11 особей сочетались женские и мужские внешние признаки и генотип.

Отмечается, что часть из них отличалась необычной окраской брюшка, репродуктивными органами. Кроме того, у двух особей было по три отца, у остальных — по два.

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Научные исследования
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