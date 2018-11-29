В Крыму обсудили конвергентные технологии 21 века

Симферополь, , 12:09 — REGNUM Третья международная междисциплинарная конференция «Конвергентные технологии 21 века: вариативность, комбинаторика, коммуникации» прошла на площадке Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И.Вернадского. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Конференцию открыл проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. В своем приветственном слове он подчеркнул, что конвергенция — это путь к созданию новых специальностей и взаимодействий. В вузе отметили, что конвергентные технологии задают новую стратегию развития цивилизации и в этом качестве нуждаются во всестороннем осмыслении.

В этом году география участников конференции расширилась, в ней приняли участие преподаватели, студенты, ученые и исследователи, неравнодушные к этому непростому вопросу.

«Последние 25 лет я работаю на стыке наук: психиатрии, психологии, различных направлений лингвистики и этологии. Об этом и был сегодняшний мой доклад, используя данные различных наук и создав для них определенную и непротиворечивую им платформу, то эти науки будут друг друга обогащать», — рассказал врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Игорь Ганзин.

По окончанию конференции будет составлен меморандум о намерениях.

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