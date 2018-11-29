Студенты ПНИПУ стали призерами всероссийской олимпиады по геологии

Пермь, , 09:19 — REGNUM Первое место в дисциплине «Бурение скважин» на XIII Всероссийской студенческой олимпиаде по комплексу фундаментальных геологических наук и прикладной геологии заняли студены Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об это 29 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Студенческие олимпиады прошли на базе Томского политехнического университета. В них приняли участие студенты из 19 вузов 12 городов России. Пермский политех представляли 4 команды из числа студентов и магистрантов горно-нефтяного факультета.

Отмечается, что вторые места студенты вуза получили и по двум другим дисциплинам олимпиады: «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» и «Геология нефти и газа».

В Пермь студенты возвратились с семью дипломами и двумя кубками, из них три командных диплома и четыре личных первенства.

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