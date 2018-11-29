На севере Китая обнаружены буддистские наскальные гравировки эпохи Тан

Пекин, , 08:58 — REGNUM Целая группа буддистских наскальных гравировок времен династии Тан (618 — 907 н.э.) были обнаружены в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

Гравировки были найдены близ деревни Шуанюйцюань в городе Уань. Деревня отделена горами и слабо заселена. Гравировки были найдены на гладкой двухметровой в высоту и 2,4-метровой в ширину скальной стене, где также были расположены четыре ниши.

Местные археологи убеждены, что гравировки были сделаны в раний период династии Тан, и отличаются своим определенным стилем и мастерством.

Данные находки представляют собой высокую историческую, художественную и научную ценность, а также могут дать новые материалы для исследования истории буддизма в южных районах провинции Хэбэй, отмечают археологи.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно китайский археолог обнаружил в провинции Хэбэй надгробные антивоенные эпитафии возрастом 838 лет, которые также представляют высокую значимость для развития науки.

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