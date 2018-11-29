В ДВФУ впервые поступили граждане десяти государств

Владивосток, , 08:26 — REGNUM В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке учатся студенты из 74 стран мира. В текущем учебном году вуз впервые принял абитуриентов из десяти стран, сообщает пресс-служба вуза.

Студентами ДВФУ впервые стали граждане Коста-Рики, Мадагаскара, Гамбии, Грузии, Панамы, Парагвая, Руанды, Польши, Сальвадора и Коморских островов. В 2018—2019 учебном году в вузе учатся более 3,5 тыс. иностранцев, уточнили в вузе.

Читайте также: В ДВФУ создадут программы реабилитации для переживших инсульт и кому

По итогам приемной кампании 2018 года в вуз зачислены 1094 иностранца — граждане 51 страны. Абитуриенты активно выбирали такие направления, как лечебное дело, экономика, менеджмент, международные отношения и нефтегазовое дело.

Более 60% учащихся приехали из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Активнее всего поступают в вуз абитуриенты из Китая, Индонезии, Кореи, Вьетнама, Колумбии и стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДВФУ стартовала первая в России постоянно действующая программа обучения государственных служащих управлению на основе данных. Участниками образовательного проекта стали более 200 человек.

Читайте также: В ДВФУ стартовала программа обучения госслужащих цифровой экономике