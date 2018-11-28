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Путин поручил разработать программу развития генетики в России до 2027 года

Наука

Правительству предписано разработать программу в трёхмесячный срок

Путин поручил разработать программу развития генетики в России до 2027 года
Иллюстрация: Evrika.ru

Москва, 28 ноября 2018, 23:47 — REGNUM  Правительство России разработаетфедеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019−2027 годы. Соответствующий указ 28 ноября подписал президент России Владимир Путин.

Согласно указу, правительство должно разработать и утвердить федеральную программу в трёхмесячный срок.

Как отмечается в документе, разработка программы имеет целью комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, обеспечения разработки биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.

Кроме этого, программа нацелена на совершенствование мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и осуществления контроля в этой сфере.

Указом президента правительству также поручено сформировать совет по реализации программы, обеспечить создание и развитие лабораторий и центров для проведения генетических исследований на базе научных и образовательных организаций.

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Генетика
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