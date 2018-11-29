Ученые РАН оптимизируют питание россиян

Москва, , 00:18 — REGNUM Сахара, жира и хлеба слишком много в рационе россиян — таково заключение ученых. Между тем, на 50% здоровый образ жизни человека определяется питанием, а если есть полезную пищу, то на 80% можно предотвратить инфаркт и диабет. Эти впечатляющие цифры озвучил на президиуме РАН 27 ноября 2018 года академик Виктор Тутельян.

«Поставлена амбициозная задача перед всем обществом и наукой — к 2030 году продолжительность жизни увеличить до 80+. А чтобы держать этот плюс и его увеличивать к концу 21 века и началу 22-го, этим надо заниматься уже сегодня. Уже сегодня с помощью оптимального питания формируется здоровье нации на весь предстоящий период, — отметил академик Тутельян, добавив, что «50% здорового образа жизни — квота здорового питания, еще треть — это физическая активность. И при соблюдении этих параметров на 80% можно предотвратить инфаркт миокарда и сахарный диабет».

По словам ученого, когда ставился вопрос улучшения здоровья нации, была принята Доктрина продовольственной безопасности, включающая «оптимальное количество продовольственного сырья, оптимальное качество, предусматривающее безопасность и энергетическую ценность пищевых продуктов, и то, чему мы мало уделяли внимания, потребительские свойства». Решении всех этих проблем — чем и заняты специалисты — позволит обеспечить здоровье нации.

Пока ситуация с питанием россиян не радует: 60% детей на получают грудного вскармливания, в рационе избыток сахара, жира и хлеба, дефицит витаминов и микроэлементов при повышенной калорийности еды. Между тем именно старт жизни определяет здоровье человека. Будучи в сознательном возрасте, конечно, можно начать питаться правильно. Однако ничто не заменит первых лет жизни, когда закладывается основа всего организма.

«Общепринятая формулировка — 1000 дней — это 9 месяцев беременности и два года жизни определяют здоровье на всю оставшуюся жизнь, — подчеркнул ученый. — Нарушение питания в эти 1000 дней к 50 годам жизни человека выльется в серьезные заболевания».

Наука сегодня позволяет оптимизировать питание человека. Если в 1950-е годы было всего несколько показателей пищевой полезности — энергия, белки растительные и животные, жиры и углеводы, то сегодня перечень существенно вырос. Ведь наука ориентируется на микробиом кишечника, который включает в себя бифидо-, лакто‑ и другие бактерии, бациллы, энтеро‑ и стафилококки, клостридии и другие «эталонные» показатели.

«Надо обеспечить совокупность всех биологически активных компонентов для оптимального функционирования организма, — подчеркнул Виктор Тутельян. — Новое направление — микробиом (совокупность генов микробиоты, или микрофлоры — прим. ИА REGNUM ), потому что он играет тоже очень большую роль. Очень большое количество работ, показывающих, что микробиом пока недооценен, и значение микробиома для нормального функционирования организма, особенно кишечного микробиома играет очень большую роль».

Учет дополнительных показателей, содержащихся в пище и необходимых нашему организму, важен еще и потому, что из всего этого, как отметил академик, складываются расчеты прожиточного минимума, продовольственной корзины, и «это жизненно-важный показатель для всего народа». В частности, особое внимание нацелено на так называемые «минорные соединения» (фитосоединения, адаптирующие нас к окружающей среде, играющие роль антиоксидантов), «которые выполняют роль экзогенных регуляторов метаболизма и ответственны за экспрессию генов».

Для простоты — речь о необходимости есть разноцветные овощи (красные, желтые, зеленые, синие и белые), потому что именно цвет определяет наличие тех или иных биологически активных соединений. Минорными их называют потому, что такие вещества хоть и нужны человеку, но совсем в небольшом количестве — минорном.

Что ж, очень приятно, если в продовольственную корзину чиновники включат не только картошку и «макарошки», а еще брокколи, красный и желтый перец, баклажаны и фенхель с ананасами!

Академик развеял мифы о пальмовом масле и ГМО. И то и другое не несёт того вреда, о котором много писали СМИ. Пальмовое масло, в частности, не содержит холестерина и приближено к жиру женского молока, отчего и используется для детского питания за рубежом. Что касается ГМО, то по словам ученого, «в мире уже 507 линий ГМО, а в России 25 разрешено, это перспективное направление, требующее поддержки». «Надежда на интеграцию научного потенциала в рамках решения этих проблем», — заключил академик Тутельян.

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