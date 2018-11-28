Путин направил поздравление Институту восточных рукописей РАН

Москва, , 14:13 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Института восточных рукописей Российской академии наук (РАН). Институт отмечает 200-летний юбилей, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что Институт восточных рукописей РАН знаменит фундаментальными трудами и исследованиями, уникальным вкладом в обогащение мирового гуманитарного знания.

«Для России как великой евразийской державы изучение истории и традиций Востока имеет особое значение. Просветительская деятельность института постоянно востребована. Институт объединяет востоковедов разных стран вокруг единых задач и целей», — отметил президент и пожелал коллективу Института восточных рукописей дальнейшей плодотворной работы.

Справка ИА REGNUM :

Институт восточных рукописей Российской академии наук (РАН) был открыт в Санкт-Петербурге в ноябре 1818 года и назывался — Азиатский музей Императорской академии наук. Институт стал колыбелью отечественного востоковедения. В коллектив института входят выдающиеся учёные — ориентологи, археологи, этнографы, лингвисты и др.

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