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Учёные: чума могла попасть в Европу из Центральной Азии и Западного Урала

Наука

Чумная палочка периодически приезжала в Западную Европу по торговым путям

Учёные: чума могла попасть в Европу из Центральной Азии и Западного Урала
Арнольд Бёклин. «Чума». 1898

Осло, 28 ноября 2018, 14:04 — REGNUM  Возбудителя чумы, который вызвал пандемию в Средние века в Европе, могли завезти из Центральной Азии или с Западного Урала. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные из Норвегии, Франции, Италии и Великобритании провели исследования, в ходе которого изучили исторические и археологические данных, а также пять геномов возбудителя болезни, обнаруженных в останках средневековых европейцев.

В результате учёные пришли к выводу, что чумная палочка периодически приезжала в Западную Европу по торговым путям вместе с товарами. Предположительно, она могла следовать разными путями из Волжской Булгарии, а также из Центральной Азии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что чумная палочка могла попасть в Европу ещё в каменном веке.

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