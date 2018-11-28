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Учёные: взрыв Солнца «засыпет» Землю наноалмазами

Наука

В последние мгновения жизни Солнце выбросит огромное количество наноалмазов, корундов, песка и других веществ

Вашингтон, 28 ноября 2018, 13:54 — REGNUM  Солнце перед взрывом «засыпет» Землю и другие планеты Солнечной системы наноалмазами, заявили американские учёные. Об этом сообщается в журнале MNRAS.

Отмечается, что в последние мгновения жизни Солнце выбросит огромное количество наноалмазов, корундов, песка и других веществ.

По словам исследователей, взрывы сверхновых были одним из главных источников пыли и другой твердой материи в ранней Вселенной. Как выяснилось, далеко не все частицы разрушаются ударной волной после гибели звезды. Около 20% из них выживает.

Согласно выводам авторов, можно ожидать, что после гибели Солнца планеты Солнечной системы превратятся в пустыни, усеянные микроалмазами и корундами.

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