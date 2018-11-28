В Южном университете представили новый комплекс быстрой диагностики рака

Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Новый комплекс быстрой диагностики рака представили в Ростове-на-Дону разработчики из Южного федерального университета. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Разработанная учёными биогибридная сенсорная технология позволяет осуществлять скрининг социально-значимых заболеваний, таких как рак лёгких и туберкулёз, на ранних стадиях.

«Особенность биогибридной сенсорной технологии заключается в том, что в качестве сенсора выступает крыса, — сообщил главный научный сотрудник лаборатории «Нейротехнологии восприятия и распознавания» Валерий Кирой. — Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды, которые позволяют фиксировать биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний, появляющихся в выдыхаемом человеком воздухе. После расшифровки биоритмов математическая система, основой которой является искусственная нейронная сеть, формирует оповещение о степени риска ракового заболевания».

В свою очередь, руководитель проекта ФПИ Фёдор Арсеньев сообщил, что новый комплекса позволяет установить риск онкозаболеваний на ранних стадиях с эффективностью в 5 раз большей, чем с применением имеющихся современных методов и средств. При этом сама процедура обследования займёт от двух до пяти минут.

Отмечается, что в следующем году учёные планируют апробировать технологию в региональных медицинских программах Нижегородской, Ростовской областей и Краснодарского края.

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