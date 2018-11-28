Как рыбам изменить длину волны испускаемого света: ответ дали школьники

Екатеринбург, , 11:58 — REGNUM Победитель Свердловского областного химического турнира — команда школьников The Chemical Brothers — предложила способ преобразования биохимического процесса изменения длины волны света, испускаемого глубоководной рыбой для привлечения добычи, сообщает 28 ноября пресс-служба Уральского федерального университета.

«Они предложили использовать фотобактерии являющихся симбионтами живых организмов. Бактерия в своей клетке производит белок, который, в свою очередь, способен окисляться кислородом, и в ходе данной реакции происходит выделение света с определенной длиной волны. Меняя кислотность среды, можно изменить длину волны испускаемого света», — сообщила куратор команды Анна Брюзгина.

Отмечается, что в организме рыбы рода Malacosteus за переключение длины волны отвечают два органа. Уникальность решения школьников заключается в том, что при использовании фотобактерий потребуется всего один орган.

В команду Chemical Brothers вошли учащиеся из Первоуральска (лицей № 21) и Екатеринбурга (СУНЦ УрФУ и гимназия № 9).

В 2018 году соревнования были посвящены химии в водной среде. Участники — школьники Свердловской области — также искали решения по спасению мира от глобального потепления, очистке рыбы после нахождения в воде, загрязненной ртутью, измерению концентрации растворенного кислорода, метана, углекислого газа и сероводорода на дне Марианской впадины.

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