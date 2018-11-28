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Учёные разработали искусственную сердечную ткань для тестирования лекарств

Наука

Аналоги сердечной ткани можно использовать для получения здоровых клеток сердца и тестирования новых препаратов

Учёные разработали искусственную сердечную ткань для тестирования лекарств
Berkshire Community College Bioscience Image Library
Сердечная мышечная ткань

Москва, 28 ноября 2018, 11:44 — REGNUM  Российские учёные разработали особую культуру сердечных клеток, с помощью которой можно быстро и дешево оценивать степень опасности тех или иных лекарств для здоровья сердца. Об этом сообщается в журнале Toxicological Sciences.

Отмечается, что разработка принадлежит учёным из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института цитологии и генетики СО РАН.

Учёные вырастили аналоги сердечной ткани из стволовых клеток. По их словам её, можно использовать, в том числе, для получения здоровых клеток сердца и тестирования новых препаратов.

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