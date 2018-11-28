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Учёные: жирафы выбирают себе компанию для приёма пищи

Наука

Жирафы Ротшильда предпочитают одних и тех же партнеров во время еды

Учёные: жирафы выбирают себе компанию для приёма пищи
Цитата из м/ф «Жирафа и очки». Реж. Галина Баринова. 1978. СССР
Жираф

Лондон, 28 ноября 2018, 11:27 — REGNUM  Биологи из Великобритании пришли к выводу, что жирафы выбирают себе партнёров для приёма пищи. Об этом сообщается в журнале Animal Behaviour.

Отмечается, что жирафы Ротшильда, Giraffa camelopardalis rothschildi, предпочитают одних и тех же партнеров во время еды. Причём разделение на пары происходит по-разному — в зависимости от ситуации.

Учёные выяснили, что чаще всего жирафы предпочитают определённую компанию именно при приеме пищи. При этом такое их поведение не зависело от места обитания и доступности еды.

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Научные исследования
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