Специалисты: искусственный интеллект не сможет управлять самолётом

Париж, , 11:03 — REGNUM Специалисты Французского аэрокосмического исследовательского центра (ONERA) пришли к выводу, что в ближайшем будущем не получится встроить искусственный интеллект в бортовое оборудование пассажирских самолётов. Об этом сообщает Aviation Week.

Отмечается, что сегодня системы с элементами искусственного интеллекта обучаются на больших объемах данных. Поэтому при возникновении каких-либо ошибок в их работе найти причину сбоя невозможно.

Помимо этого, у таких систем нет функции объяснения того или иного принятого ими решения.

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