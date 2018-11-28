В Томске разрабатывают альтернативу методам неразрушающего контроля

Томск, , 10:36 — REGNUM Созданием системы, которая будет сочетать в себе три метода неразрушающего контроля — вибрационный, резонансный ультразвуковой и тепловой — разрабатывает учёный Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета Дарья Дерусова. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба вуза.

В настоящее время для определения дефектов композитных материалов применяется в основном классический ультразвуковой метод контроля и рентген. Однако недостатком последнего является отсутствие возможности контролировать крупногабаритные объекты, а в случае использования ультразвуковых установок затрачивается большой объем энергии.

Дерусова убеждена, что самым перспективным методом контроля является лазерная виброметрия в сочетании с резонансной стимуляцией дефектов. Предложенный подход позволит активировать локальные вибрации в области повреждений, а инфракрасная камера в свою очередь позволит зарегистрировать изменения температуры и дополнить информацию о качестве изделия.

«В результате мы рассчитываем создать лабораторную установку, которая позволит контролировать большие и сложные по форме объекты. При этом она будет потреблять в разы меньше электроэнергии, чем мощные ультразвуковые установки», — объясняет учёный.

Особенность альтернативной системы заключается в том, что проверяемый объект подвергается акустическому воздействию в широком диапазоне частот. Волна создает вибрации, которые отличаются у самого материала и его неоднородностей, что позволит выявить дефекты с помощью сканирующего виброметра. Также, из-за резонансных будет происходить нагрев дефектных областей. Эти изменения температуры на поверхности объектов могут быть зарегистрированы при помощи инфракрасной камеры.

«Данные контроля качества позволяют выявить сам дефект, его расположение, форму и размер», — сказала Дерусова.

Отмечается, что проект молодого учёного поддержал Российский научный фонд, грант рассчитан на два года — до 2020-го. В рамках проекта политехники сотрудничают с коллегами из Института физики прочности и материаловедения СО РАН (Лаборатория контроля качества материалов и конструкций), СибНИА, Университета Л'Акуила и других организаций.

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