Китайские биологи осудили недавний эксперимент по генной модификации детей

Пекин, , 08:32 — REGNUM Союз биологических наук при Китайской ассоциации науки и технологий выразил «однозначный протест против так называемых научных исследований и применении биологических технологий, которые противоречат духу науки и этики», сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Китайский союз биологических научных сообществ, в который входят 22 сообщества национального уровня и все их члены выпустили заявление касательно случая рождения «генетически модифицированных детей», согласно которому подобного рода эксперименты противоречат нормам этики, морали и закона.

Китайский исследователь из города Шэньсжэнь провинции Гунадун Хэ Цзянькуй заявил 26 ноября, что первый в мире эксперимент по генетической модификации детей, рожденных ранее в ноябре, прошел успешно. По его словам, у них был убран ген CCR5 с целью выработки у них в будущем сопротивляемости вирусу СПИДа.

Данный случай сильно всколыхнул китайскую и мировую научную общественность. По мнению экспертов, он может сильно ударить по международной репутации Китая в научно-этическом плане.

Использование технологии генной модификации людей является вопросом, вызывающим жесткие споры в мировом научном сообществе, а влияние на жизнь и здоровье людей подобных изменений в долгосрочной перспективе и человечества в целом, не изучено, говорится в заявлении сообщества.

Как сообщило ИА REGNUM, в Китае родились первые дети с модифицированным генотипом. Ими стали две девочки по имени Лулу и Нана, пока их здоровье находится в норме. В настоящее время центральные власти Китая поручили начать расследования дела о генетической модификации детей.

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