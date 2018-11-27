Путин заявил о необходимости усилить продовольственную безопасность

Москва, , 17:25 — REGNUM Россия нуждается в укреплении продовольственной безопасности и в независимой фармакологической промышленности, заявил 27 ноября президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что к этим рубежам надо идти путем развития отечественной научной базы, создания своих сельскохозяйственных племенных материалов.

«Нам нужны прорывные открытия, разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру, внедрить новые строительные технологии, улучшить состояние окружающей среды и здравоохранения, включая независимость в ключевых сегментах фарминдустрии, укрепить нашу продовольственную безопасность, в том числе за счет собственных посевных и племенных материалов», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Большом Кремлёвском дворце президент России Владимир Путин проводит заседание президентского Совета по науке и образованию с участием глав ряда субъектов страны и заместителей председателя российского правительства.

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