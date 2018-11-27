Вторник, 27 Ноября 2018 года
18:32:44 МСК

Путин заявил о необходимости усилить продовольственную безопасность

Наука

Президент России подчеркнул, что это должно быть достигнуто путем прорывных научных открытий

Москва, 27 ноября 2018, 17:25 — REGNUM  Россия нуждается в укреплении продовольственной безопасности и в независимой фармакологической промышленности, заявил 27 ноября президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что к этим рубежам надо идти путем развития отечественной научной базы, создания своих сельскохозяйственных племенных материалов.

«Нам нужны прорывные открытия, разработки, которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру, внедрить новые строительные технологии, улучшить состояние окружающей среды и здравоохранения, включая независимость в ключевых сегментах фарминдустрии, укрепить нашу продовольственную безопасность, в том числе за счет собственных посевных и племенных материалов», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Большом Кремлёвском дворце президент России Владимир Путин проводит заседание президентского Совета по науке и образованию с участием глав ряда субъектов страны и заместителей председателя российского правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские разработки исследовали на синхротроне в Гренобле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить