Российские разработки исследовали на синхротроне в Гренобле

Владивосток, , 14:49 — REGNUM Европейский центр синхротронного излучения (ESRF, Гренобль) пригласил учёных Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета и Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук для проведения серии исследований на синхротроне. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба российского вуза.

«Высокотехнологичное оборудование ESRF позволяет достигать экстремальных условий, в частности, повышенных давлений и высоких температур, сопоставимых с условиями в мантии Земли», — прокомментировал участие в проекте научный сотрудник ШЕН ДВФУ Евгений Папынов.

По его словам, исследование на синхротроне даёт уникальную возможность установить фундаментальные основы превращений веществ в их новые структурные аналоги. Ученые также отметили, что работа в Гренобле позволяет оценить эксплуатационное качество известных науке и промышленности материалов в жестких испытательных условиях. К примеру, можно было увидеть, как поведут себя тугоплавкие керамики для атомной промышленности, которые разработали в ДВФУ.

«Возможности синхротронного излучения с учетом опыта российских и зарубежных коллег позволили нам экспериментально изучить ранее неизвестные кристаллохимические изменения и фазовые переходы в новых материалах», — пояснил участник группы исследователей, сотрудник лаборатории ядерных технологий ШЕН Арсений Портнягин.

В свою очередь, проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст отметил, что в настоящее время российские учёные создают фундамент для успешной реализации будущих государственно важных проектов по формированию уникальной научной базы для установок класса «мегасайенс».

В вузе напомнили, что группа молодых физиков, химиков, биологов и материаловедов ведет работу в рамках проекта «Материалы». В числе разработок — новый тип оптической керамики для использования в наземной и космической оптической связи, новые композиты из природных силикатов и растительного сырья и другие.

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