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Конструкция корабля «Федерация» была изменена после испытаний

Наука

Конструкция корабля была доработана после испытания в аэродинамических трубах

Москва, 27 ноября 2018, 13:36 — REGNUM  О доработке конструкции нового российского космического корабля «Федерация» заявил генеральный директор Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилл Сыпало. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС.

Отмечается, что конструкция корабля была доработана после испытания его в аэродинамических трубах. По словам Сыпало, изменения никак не отразятся на сроках выполнения проекта.

Он также подчеркнул, что доработка произведена в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что корабль «Федерация» начали готовить к автономным испытаниям 3 ноября. Лётные испытания запланированы на 2023 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конструкторы НПО «Звезда» завершили создание прототипа кресла для космического корабля «Федерация».

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