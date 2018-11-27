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Учёные получили конденсаты квантовых газов из смеси двух типов атомов

Наука

В результате удалось получить сразу пять различных смесей

Вена, 27 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Учёные из Австрии получили конденсаты квантовых газов, состоящих одновременно из двух разных типов атомов. Об этом сообщается в журнале Physics.

Учёные помещали смеси изотопов эрбия и диспрозия в оптическую ловушку и охлаждали её с помощью лазера.

В результате удалось получить сразу пять различных смесей, которые отличались изотопным составом. В четырех случаях оба типа частиц являлись бозонами, тогда как в последнем случае исследователи имели дело со смесью бозонов и фермионов.

Отмечается, что принципы получения каждой из смесей практически не отличались, т.к. оптические и магнитные свойства изотопов очень похожи.

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