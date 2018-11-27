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Учёные описали случай наследования митохондриальной ДНК от отца

Наука

Передача митохондриального генома по отцовской линии у людей возможна в исключительных случаях

Вашингтон, 27 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Учёные из США и Китая описали случай наследования митохондриальной ДНК по отцовской линии у людей. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные описали семейные случаи наследования митохондриального генома по отцовской линии. Они обнаружили девять человек из трёх семей, которые унаследовали от отцов до 76% вариантов митохондриальной ДНК.

Как отмечают исследователи, результаты работы показывают, что передача митохондриального генома по отцовской линии у людей возможна в исключительных случаях. При этом основным всё же остается наследование этого генома по материнской линии.

Отмечается, что ранее медики описали случай с митохондриальной миопатией — наследственным заболеванием, которое характеризуется мышечной слабостью и непереносимостью физических нагрузок. Болезнь развилась потому, что у пациента в разных клетках содержались разные митохондриальные геномы — от отца и от матери.

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