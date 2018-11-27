Видео: робота научили подстраиваться под движения человека

Токио, , 12:37 — REGNUM Учёные из Японии разработали робота, который способен подстраиваться под движения человека для синхронизации действий. Об этом сообщается на сайте университета Токио.

Инженеров создали роботизированный манипулятор, который может отслеживать движения человека и адаптировать собственные движения с задержкой в одну миллисекунду.

Манипулятор состоит из трёх пальцев, которые закреплены на едином основании. Он работает совместно с системой отслеживания движений, состоящей из инфракрасного излучателя и высокоскоростной камеры.

Благодаря этой системе робот может подстраивать положение своих пальцев при вращении пластины человеком вокруг двух осей. Кроме того, он способен компенсировать наклон пластины так, чтобы она всегда была параллельна полу.

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