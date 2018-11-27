Казанский университет обучит 200 кубинских нефтяников в Гаване

Казань, , 11:58 — REGNUM Двести руководителей и специалистов кубинской компании Tecnomatica (Cupet) пройдут обучение по десяти программам повышения квалификации Казанского федерального университета (КФУ). Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что на минувшей неделе группа из 20 специалистов кубинской компании завершила обучение по программе «Статистическое геологическое моделирование». По этому случаю куратор группы кубинских магистров Марио Миранда отметил, что высоко ценит сотрудничество с КФУ.

«Хочется отметить высокий уровень преподавания, именно таким он был и на протяжении всего нашего обучения в Институте геологии и нефтегазовых технологий. Мы часто вспоминанием КФУ, нашего куратора Ильдуса Чукмарова и преподавателей, которые помогли нам стать профессионалами в своем деле», — сказал Миранда.

Приступить к обучению ещё 200 нефтяников вузу позволит договор, подписанный с Cupet. В настоящее время Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга КФУ готовит подписание соглашения о сотрудничестве с крупнейшей индийской государственной нефтегазовой корпорацией ONGC в Индии.

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