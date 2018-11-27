В НАСА рассказали, что даст снимок поверхности Марса

Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Первый снимок марсианской поверхности, переданный на Землю станцией Mars InSight, позволит изучить обстановку в месте посадки и состояние аппаратуры. Об этом рассказал руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт в ходе брифинга, который транслировал сайт НАСА.

Изображение с Марса было выведено на экран в центре управления полетом спустя несколько минут после посадки аппарата. Оно даст возможность оценить пыльность в этом районе, характер поверхности и состояние приборов, пояснил ученый.

В кадре видны посадочная опора и корпус зонда, а также марсианские камни. Оценить их размер пока сложно, отметил Банердт.

За несколько дней специалисты проверят работоспособность приборов, после чего аппарат начнет бурение для оценки сейсмоактивности в районе нагорья Элизий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Марсу была запущена автоматическая станция InSight. Она совершила успешную посадку на поверхность планеты днем 26 ноября по времени восточного побережья США. Для спуска выбрали нагорье Элизий севернее экватора планеты — достаточно ровный участок марсианской поверхности.

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