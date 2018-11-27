Российские учёные обнаружили не характерные для Ямала растения

Тюмень, , 09:58 — REGNUM Биологи Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра изучили флористическое разнообразие в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО и обнаружили не характерные для Ямала растения, сообщает 27 ноября пресс-служба вуза.

Всего было изучено 263 вида высших сосудистых растений, среди которых преобладают семейства осоковых, злаковых и астровых. Среди них были выявлены не характерные для региона представители семейств маревых и подорожниковых.

«На территории Тазовского района замечены гипоарктические и плюризональные, то есть характерные для нескольких широт, виды. Доля последних составила 24,6% и 13,7% соответственно», — пояснила старший преподаватель кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Валентина Рябикова.

Также учёные выявили новые для данной территории виды, в том числе занесенные в Красную книгу Ямало-Ненецкого АО. К ним относятся шелковник неукореняющийся, болотник обоеполый, болотница сосочковая, а также подлежащий охране шильник водяной. Работа проходила в рамках реализации программы комплексного изучения Гыданского полуострова.

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