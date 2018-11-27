Станция InSight передала на Землю снимок Марса

Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Космическая станция InSight, совершившая посадку на поверхность Марса, отправила на Землю первый снимок планеты. Об этом сообщает НАСА.

На фотографии видны частицы пыли и горизонт планеты. Аппарат находится в районе нагорья Элизий.

Посадка прошла успешно, уточнили ведущие трансляции. Все системы аппарата в норме.

Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал посадку InSight на Марс в своем Twitter. Он назвал её «невероятным достижением» и напомнил, что американские аппараты ранее семь раз успешно достигали Марса.

Как сообщало ИА REGNUM, станцию InSight запустили к Марсу 8 мая 2018 года. Ученые полагают, что аппаратура зонда поможет проверить гипотезы о процессе формирования планет Солнечной системы.

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