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Станция InSight совершила успешную посадку на Марсе

Наука

Космический аппарат был запущен к Марсу весной 2018 года с космодрома в Калифорнии

Станция InSight совершила успешную посадку на Марсе
Иллюстрация: Nasa.gov
Станция InSight

Вашингтон, 26 ноября 2018, 23:19 — REGNUM  Запущенная в мае 2018 года межпланетная станция InSight совершила успешную посадку на поверхности Марса. Об этом сообщается 26 ноября в микроблоге NASA в Twitter.

Как уточняется, космический аппарат осуществил посадку на площадке Элизиум Планитиа, расположенной на краю лавовой равнины, в расчётное время — 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск).

Посадка была произведена с использованием парашютной системы, рассчитанной на характеристики атмосферы Марса.

Напомним, станция InSight была запущена 5 мая с космодрома Ванденберг в Калифорнии. При помощи установленной на станции аппаратуры учёные намерены проверить гипотезы о процессе формирования планет Солнечной системы, в том числе Земли.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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