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В NASA рассказали о надвигающемся на Землю огромном астероиде

Наука

Однако шансы его столкновения с Землей практически равны нулю

Вашингтон, 26 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  В 2023 году к Земле приблизится огромной астероид, получивший название 201 °F LF16, сообщает The Mirror со ссылкой на данные NASA.

Отмечается, что астероид в два раза превышает Биг-Бен, а шансы его столкновения с Землей практически равны нулю.

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Вместе с тем, считают специалисты, если космическое тело всё же столкнется с Землей, то взрыв можно будет сравнить по мощности с термоядерной бомбой около 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Как сообщало ИА REGNUM, межзвездный астероид Оумуамуа, который имеет сходство со световым зондом, может быть кораблем пришельцев. Такое предположение сделали ученые из американского Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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