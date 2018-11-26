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Учёные нашли способ увеличить чувствительность датчиков магнитного поля

Наука

Исследованиями занимались ученые из России, Японии и Австралии

Калининград, 26 ноября 2018, 14:26 — REGNUM  Группа учёных Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта совместно с коллегами из России, Японии и Австралии исследовали влияние неоднородности магнитного поля на свойства тонкопленочных структур, сообщает 26 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что тонкие пленки сплавов никель-железо и иридий-марганец могут использоваться при создании различных типов датчиков.

Кандидат физико-математических наук, заведующая лабораторией новых магнитных материалов БФУ Валерия Родионова пояснила, что наличие неоднородного магнитного поля при получении указанных структур приводит к изменению механизмов их перемагничивания.

«Если при получении пленок использовать однородные магнитные поля, то это приводит к классическому смещению петли гистерезиса. Изменение однородности магнитного поля влияет как на величину смещения петли, так и на изменение формы петли гистерезиса тонкопленочной структуры NiFe/IrMn, — объясняет учёный. — Мы показали, что можно создать ступенчатую петлю гистерезиса в области с самым высоким градиентом магнитного поля. Найденные нами закономерности помогут увеличить чувствительность датчиков магнитного поля».

Петля гистерезиса — кривая, изображающая ход зависимости намагничивания от напряженности внешнего поля. Чем больше площадь петли, тем большую работу на перемагничивание надо затратить.

Исследование проводилось совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Университета Тохоку (Япония) и Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). Статья учёных опубликована в Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

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Научные исследования
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