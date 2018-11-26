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Археологи нашли причину гибели Содома и Гоморры

Наука

Учёные установили, что имело место падение метеорита

Амман, 26 ноября 2018, 14:09 — REGNUM  В Иордании найдены следы катастрофы, которая уничтожила древние города Содом и Гоморру. Об этом сообщается в журнале Sсience News.

Археологи пришли к выводу, что обнаружили руины библейских городов и поняли причины их уничтожения. Учёные установили, что имело место падение метеорита, а обнаруженные здания были уничтожены мгновенной кристаллизацией минералов и высокой температурой.

Древние поселения погибли в результате катастрофы около 3700 лет назад. Их обнаружили в нижней части Иорданской долины.

Катастрофические последствия описаны в Библии и многих других древних свидетельствах. Кроме того, были найдены следы около 120 небольших поселений, которых постигла одна и та же участь. Археологи считают, что в них проживало от 45 до 60 тыс. человек.

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Археология
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