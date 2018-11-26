Учёные: иммунная система ограничивает разнообразие раковых клеток

Париж, , 13:43 — REGNUM Учёные из Франции пришли к выводу, что иммунная система ограничивает потенциальное разнообразие клеток раковых опухолей. Об этом сообщается в журнале Science Immunology.

Учёные провели эксперимент на мышах. Они смогли дифференцировать раковые клетки и посмотреть, как иммунная система взаимодействует с генетически неоднородными клетками опухолей.

Выяснилось, что иммунная система ограничивает разнообразие клеток, уничтожая наиболее иммуногенные из них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили у сахара лечебные свойства против рака. Так, пищевая добавка не только способна замедлить рост злокачественных опухолей, но и усиливает эффект химиотерапии.

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