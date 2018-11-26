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Археологи нашли кельтское захоронение с колесницами и лошадьми

Наука

Предположительно, оно было создано около 2000 лет назад

Кардифф, Великобритания, 26 ноября 2018, 12:58 — REGNUM  В Великобритании археологи нашли древнее захоронение, в котором были обнаружены части колесниц и останки лошадей. Об этом сообщает The History Blog.

Захоронение было обнаружено на территории современного Уэльса. В ходе раскопок были найдены части от двух колесниц и останки лошадей.

Отмечается, что захоронение представляет собой ритуальный комплекс круглой формы диаметром 12 метров со стенами и канавами. Предположительно, оно было создано кельтами около 2000 лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские археологи обнаружили раннее англо-саксонское захоронение, которое датируется концом V — серединой VI веков нашей эры.

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Археология
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