Понедельник, 26 Ноября 2018 года
12:56:24 МСК

В Томске стартовал конгресс, посвященный созданию новых материалов

Наука

На мероприятии работают представители 10 стран мира

Томск, 26 ноября 2018, 11:22 — REGNUM  Первый международный молодежный конгресс «Современные материалы и технологии новых поколений» стартовал 26 ноября в Томском политехническом университете, сообщает пресс-служба вуза.

Почти 400 участников из 10 стран мира собрались на площадке университета, чтобы обсудить разработку перспективных материалов биомедицинского назначения, модифицированных поверхностей и покрытий, фотонных технологий и световой инженерии, химических технологий, биотехнологий и других.

На конгрессе работают представители 10 стран мира: России, Казахстана, Украины, Китая, Вьетнама, Венесуэлы, Киргизии, Индии, Сирии, Белоруссии. Всего, по информации организаторов, участники планируют представить более 300 докладов.

«Самое важное — это коммуникации, взаимодействие, формирование новых коллабораций с целью решения самых актуальных и глобальных задач — задач технологического развития нашего университета, страны и профессионального сообщества», — сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Александр Вагнер, обращаясь к участникам с приветственным словом.

Отмечается что, работа конгресса продолжится до 30 ноября.

Читайте также: В Томске завершился IV Съезд инженеров Сибири

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить