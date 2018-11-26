В Томске стартовал конгресс, посвященный созданию новых материалов

Томск, , 11:22 — REGNUM Первый международный молодежный конгресс «Современные материалы и технологии новых поколений» стартовал 26 ноября в Томском политехническом университете, сообщает пресс-служба вуза.

Почти 400 участников из 10 стран мира собрались на площадке университета, чтобы обсудить разработку перспективных материалов биомедицинского назначения, модифицированных поверхностей и покрытий, фотонных технологий и световой инженерии, химических технологий, биотехнологий и других.

На конгрессе работают представители 10 стран мира: России, Казахстана, Украины, Китая, Вьетнама, Венесуэлы, Киргизии, Индии, Сирии, Белоруссии. Всего, по информации организаторов, участники планируют представить более 300 докладов.

«Самое важное — это коммуникации, взаимодействие, формирование новых коллабораций с целью решения самых актуальных и глобальных задач — задач технологического развития нашего университета, страны и профессионального сообщества», — сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Александр Вагнер, обращаясь к участникам с приветственным словом.

Отмечается что, работа конгресса продолжится до 30 ноября.

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