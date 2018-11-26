В Китае проведен ряд экспериментов по «генной модификации» детей

Пекин, , 09:20 — REGNUM Американский ученый китайского происхождения Хэ Цзянькуй провел ряд экспериментов над модификацией ДНК человеческого эмбриона, пишет 26 ноября британская The Telegraph.

По словам самого исследователя, свою работу он вел на Территории Китая, поскольку опыты над ДНК эмбрионов в США запрещены. Согласно данным издания, ученый работал с эмбрионами пар, отцы которых были ВИЧ-инфицированы, в то время как матери оставались здоровыми. По словам экспериментатора, он надеется привить детям иммунитет к ВИЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа российских биологов из Института иммунологии ФМБА России в Москве разработала технологию ввода ДНК в клетку организма без ее разрушения.

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