В Москве обсудили создание цифровой платформы для обмена знаниями

Москва, , 08:50 — REGNUM Создание и запуск цифровой платформы обмена знаниями и управления авторскими правами — реализацию проекта IPUniversity — обсудили представители нескольких вузов России в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

О предложениях по описанию объекта интеллектуальной собственности «Социологические данные» рассказала руководитель отдела научно-информационного развития РАНХиГС Оксана Медведева.

«К сожалению, отечественные социально-гуманитарные исследования как тип объекта интеллектуальной собственности до сих пор являются недооценёнными в российском научно-интеллектуальном пространстве», — сказала она.

По её словам культура цитирования исходных социологических данных — основа исследований коллег-учёных — слабо развита в российской академической среде. Отсутствует единая информационная инфраструктура материалов данного типа. Поэтому появление единой вузовской базы данных социологических исследований и возможности точной цифровой идентификации исходных массивов на платформе IPUniversity станет важным шагом на пути к преодолению данной ситуации.

В свою очередь, руководитель проекта IPUniversity Руслан Барышев отметил, что для успешной реализации проекта на следующем этапе необходимо объединение усилий всех заинтересованных сторон. «Платформа должна создавать среду обмена и поощрения участников, и перед нами стоит задача по созданию саморегулируемой системы, в которой появятся стимулы к интенсивной генерации знаний и взаимного рецензирования», — сказал он.

Отмечается, что участники совещания также обсудили вопросы лицензионных отношений между автором и пользователем, текущие подходы и наработки к формированию системы платформы и план дальнейшего взаимодействия в рамках проекта. По итогам совещания было решено доработать и разместить на платформе уточнённую версию описания ОИС, сформировать рабочую группу по отраслевым областям создания и использования объектов интеллектуальной собственности от вузов и подготовить проект структуры механизмов и инструментальных средств обеспечения поддержки мотивации в экосистеме платформы IPUniversity.