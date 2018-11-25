Американские ученые предлагают затемнить Солнце

Вашингтон, , 20:18 — REGNUM CNN опубликовало выдержки из доклада ряда ученых Гарвардского и Йельского университетов, которые предложили бороться с потеплением климата путем распыления в атмосфере аэрозоля. Так они хотят уменьшить солнечную радиацию. Данный способ, по их мнению, позволит сократить скорость глобального потепления вдвое.

Аэрозоль предлагается распылять в нижних слоях атмосферы Земли на высоте около 20 километров. На эту высоту аэрозоль будет доставляться самолетами, воздушными шарами или выстреливаться из пушек большого калибра.

Ученые даже подсчитали общую стоимость создания подобной системы. На это понадобится 3,5 миллиарда долларов. Расходы на ее функционирование потребуют 2,25 миллиарда долларов в год в течение 15 лет.

С просьбой прокомментировать данный проект ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву. Эксперт отметил, что знаком с докладом в журнале Environmental Research Letters.

Далее он сказал следующее: «Кроме знаний, каждый ученый должен еще обладать высокими моральными принципами. Предлагать для решения надуманной проблемы, это я о проблеме глобального потепления, крайне опасные эксперименты с климатом Земли — это неэтично и неразумно. Формула «человек — царь природы» весьма далека от реалий жизни. Последствия подобного вмешательства непредсказуемы и могут быть катастрофическими: нанести удар по урожайности сельскохозяйственных культур, удар по экосистеме планеты и вызвать другие природные катаклизмы.

Попытка реализовать подобный проект, например, Соединенными Штатами, без согласования с другими странами мира может быть расценена как атака на биоресурсы. И, в конечном итоге, приведет к крупномасштабному военному конфликту».