Российские учёные разработали материал для протезирования сухожилий

Москва, , 16:07 — REGNUM Учёные из нескольких российских институтов разработали композитный материал для протезирования сухожилий. Результаты работы опубликованы в журнале «Journal of Biomedical Materials Research».

Группа учёных из Института химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН, Пущинского государственного естественно-научного института, Московского государственного медико-стоматологического университета и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова разработала биосовместимый и биоразлагаемый имплантат на основе поли-3-гидроксибутирата и армированных полиамидных нитей.

Исследования на подопытных крысах показали эффективность разработанного материала. Имплантат не только выполнял функции поврежденных сухожилий, но и способствовал их регенерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ученые из Томского политехнического университета и НИИ онкологии Томска сообщили о разработке нового материала для изготовления биодеградируемых имплантатов, которые со временем замещаются костной тканью.