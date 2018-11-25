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Европейское космическое агентство назвало сроки запуска «Хеопса»

Наука

Запуск космического телескопа состоится в период с 15 октября по 14 ноября 2019 года

Париж, 25 ноября 2018, 16:04 — REGNUM  Запуск космического телескопа «Хеопс» состоится в период с 15 октября по 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космичесского агентства (ЕКА).

Телескоп «Хеопс» будет запущен с космодрома ЕКА во Французской Гвиане «Куру». Ракета-носитель «Союз» выведет «Хеопс» на орбиту вместе с итальянской спутниковой системой COSMO-SkyMed.

Телескоп будет работать на околоземной орбите на расстоянии в 700 км, он займётся поиском и изучением экзопланет.

Отметим, «Хеопс» относится к малым научным аппаратам, диаметр зеркала его телескопа равен 32 сантиметрам. Например, телескоп «Кеплер», недавно выведенный из эксплуатации, имел диаметр главного зеркала 1,4 метра.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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