NASA отправит на МКС модуль для дозаправки космических аппаратов

Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подготовило к отправке к МКС модуль RRM3 для дозаправки космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

RRM3 представляет собой модуль, который может хранить до 42 литров криогенной жидкости. Жидкие газы используются в космических аппаратах в качестве охладителя и топлива.

Модуль оборудован специальными щупами, с помощью которых он сможет производить дозаправку космических аппаратов.

В NASA считают, что отработка технологии дозаправки в космосе станет важным шагом в освоении космоса. Например, в будущем на Луне могут быть построены заправочные станции, которые смогут производить криогенные жидкости из воды, находящейся на Луне в твёрдом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября пресс-служба NASA сообщила, что летом 2020 года агентство запустит новый марсоход MARS2020.