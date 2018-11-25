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NASA отправит на МКС модуль для дозаправки космических аппаратов

Наука

Модуль может хранить до 42 литров криогенной жидкости

NASA отправит на МКС модуль для дозаправки космических аппаратов
Иллюстрация: NASA
МКС

Вашингтон, 25 ноября 2018, 13:22 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подготовило к отправке к МКС модуль RRM3 для дозаправки космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

RRM3 представляет собой модуль, который может хранить до 42 литров криогенной жидкости. Жидкие газы используются в космических аппаратах в качестве охладителя и топлива.

Модуль оборудован специальными щупами, с помощью которых он сможет производить дозаправку космических аппаратов.

В NASA считают, что отработка технологии дозаправки в космосе станет важным шагом в освоении космоса. Например, в будущем на Луне могут быть построены заправочные станции, которые смогут производить криогенные жидкости из воды, находящейся на Луне в твёрдом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября пресс-служба NASA сообщила, что летом 2020 года агентство запустит новый марсоход MARS2020.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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