Учёные уточнили модель атмосферы Венеры

Москва, , 11:34 — REGNUM Российско-французская группа учёных зарегистрировала озоновый слой над полярными областями Венеры. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук.

Учёные проанализировали данные, собранные спектрометром SPICAV-UV, установленном на межпланетной станции «Венера-экспресс». Анализ показал, что на высоте 70 км над полярными областями Венеры находится озоновый слой. Концентрация озона в атмосфере Венеры меньше, чем на Земле примерно в 1000 раз.

Эти данные в целом согласуются с распространённой моделью атмосферы Венеры, но концентрация озона оказалась выше, чем рассчитывали. Также от прошлых наблюдений это исследование отличается тем, что озоновый слой фиксировался на протяжении продолжительного времени.

Отметим, космический аппарат Европейского космического агентства «Венера-экспресс» был запущен 9 ноября 2005 года. Аппарат достиг Венеры в апреле 2006 года и вышел на орбиту вокруг планеты.

В 2015 году станция сошла с орбиты и вошла в атмосферу Венеры. Учёные продолжаются обрабатывать данные, собранные приборами на станции.